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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار غزيرة وتدنٍ بالرؤية بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
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