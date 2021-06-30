تعرف على موعد عيد الأضحى 2021 في أغلب الدول الإسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.



وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي: سيحدث اقتران شهر ذي الحجة 1442 هـ يوم السبت 10 يوليو 2021 م في الساعة 05:17 صباحا بتوقيت الإمارات، ورؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي أفريقيا وأوروبا، في حين أن رؤيته ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ.

وأوضح أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 9 يوليو فستكمل شهر ذي القعدة 30 يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يوم الجمعة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظرا لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ أن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو.