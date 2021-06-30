بالارقام.. إيرادات قياسية للتطبيقات حول العالم.. و"تيك توك" في المقدمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت النفقات العالمية التي أجراها مستخدمو التطبيقات المحمولة مستويات قصوى في الربع الأول من 2021، إذ ناهزت 65 مليار دولار، وفق تحقيق أجرته شركة "سنسور تاور" للدراسات.



وبيّنت الدراسة أن إيرادات المتاجر الإلكترونية التابعة لـ "أبل" و"غوغل" ارتفعت بموازاة تنامي الانتقادات من جانب مطورين كثر للمجموعتين العملاقتين على خلفية الشروط المتشددة التي تفرضها عبر منصاتهما.

وأظهرت الأرقام الأولية لشركة "سنسور تاور" أن 41.5 مليار دولار أُنفقت عبر متجر "آب ستور" من "أبل"، و23.4 مليار دولار على "غوغل بلاي" بين يناير ويونيو.

وتعكس هذه النتائج ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وفق "يورونيوز".

وتحتل منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" صدارة التطبيقات الأكثر دراً للإيرادات مع 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام؛ أي بارتفاع نسبته 74 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من 2020.

ويتقدم التطبيق على خدمة "يوتيوب" التابعة لـ "غوغل"، حيث أنفق المستخدمون حوالى 565 مليون دولار.

وبلغت الإيرادات المتأتية من ألعاب الفيديو 44.7 مليار دولار (بارتفاع نسبته 18 بالمئة) بين يناير ويونيو.

ورغم أن نفقات المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة تتقدم بوتيرة أبطأ مقارنة مع العام الماضي، فإن ذلك لا يعكس تباطؤاً من القطاع بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد بلوغ الاهتمام مستوى أقصى بفعل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت "سنسور تاور" في مقالة.