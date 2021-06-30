اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" تم إطلاقها باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "محاولات المليشيا الحوثية مازالت مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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وأوضح التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأشار التحالف العربي إلى أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح، مؤكدا أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.