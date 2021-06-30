شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏‎أعلنت قوات التحالف، اليوم، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية. ‏‎وأكدت قوات التحالف، أن المليشيا الحوثية تستمر في محاولاتها لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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