منظمة الصحة العالمية تقدم دعما لآخر خمس دول لم تبدأ حملات تطعيم ضد كوفيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تقدم دعما للدول الخمس الأخيرة التي لم تبدأ بعد حملات تطعيم ضد كوفيد-19 بينما تجاوز عدد الجرعات التي أعطيت في العالم الثلاثة مليارات الثلاثاء.



ولم يبدأ تطعيم السكان في بوروندي واريتريا وهايتي وكوريا الشمالية وتنزانيا. وهي الدول الخمس الأخيرة التي لم تبدأ بعد حملات تلقيح بين أعضاء منظمة الصحة العالمية التي تضم 194 بلدا.

وصرح متحدث باسم المنظمة أن "منظمة الصحة العالمية تواصل دعم هذه الدول في اتخاذ قراراتها بشأن بدء حملات التطعيم".

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب عن أمله في أن تبدأ كل دولة تطعيم العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر ضعفًا في أول مئة يوم من 2021، وهي مهلة انتهت في أبريل.

وبينما تحجز الدول الغنية حصصها من اللقاحات التي يتم إنتاجها، تنتظر بعض الدول إمكانية الحصول على الجرعات الأولى.

وقال تيدروس الثلاثاء "نواجه جائحة بسرعتين يغذيها عدم المساواة".

وسمح نظام كوفاكس الذي يهدف إلى ضمان الحصول على اللقاحات لأفقر البلدان، بتأمين 89 مليون جرعة حتى الآن لـ133 منطقة مشاركة.

لكن إمدادات هذا البرنامج جفت عمليا هذا الشهر، حسب منظمة الصحة العالمية التي تشارك في إدارة البرنامج.

وقال تيدروس محذرا إن "العالم يفشل".