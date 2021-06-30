حالة الطقس في مصر اليوم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يشهد، الأربعاء، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب مناطق الجمهورية.



كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.