عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ملابس المنتخب الأمريكي في أولمبياد طوكيو بتوقيع كيم كارداشيان

الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365

أعلنت الماركة التجارية الخاصة بالنجمة كيم كارداشيان، Skims، تصميمها الملابس الخاصة بالمنتخب الأمريكي المشارك في الأولمبياد.



ومن المتوقع أن تصمم ماركة Skims الملابس المنزلية والداخلية والبيجامات الخاصة بالرياضيين الأمريكيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021.

ووفقاً لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أكدت كيم الخبر على حسابها الشخصي عبر "أنستقرام" بقولها: "منذ كنت في العاشرة كنت أستمع إلى كل تفاصيل الأولمبياد من زوج والدتي، وكنت أشاهد الرياضيين يتنافسون، وبتقدمي في السن بدأت أفهم حجم الإصرار والمثابرة الذي يتمتعون به".

وتابعت: "شعرت بالفخر عندما تلقيت مكالمة رسمية لدعوة skims لتصميم ملابس المنتخب الأمريكي المشارك هذا العام في أولمبياد طوكيو".

ونشرت نجمة برنامج الواقع بعض صور لأعضاء الفريق بملابس من تصميم ماركة skims، منهم لاعبة كرة القدم أليكس مورجان، والسباحة هالي أندرسون.

وذكرت الصحيفة أن الزي الرسمي للمنتخب في الافتتاح والختام سيكون من تصميم رالف لورين، الذي تولى هذه المهمة منذ عام 2008.

ومن المتوقع أن تبدأ الأولمبياد من 23 يوليو/تموز وحتى 8 أغسطس/آب، وتستمر الألعاب البارالمبية من 24 أغسطس/أب، وحتى 5 سبتمبر/أيلول.