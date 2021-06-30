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تونس تمدد ساعات الحظر بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية بكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - ويبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من الخميس.

© Sputnik . Чедлы Бен Ибрахим

وقالت الحكومة إنها "ستحظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو/تموز".

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس ، يوم الثلاثاء، و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا، وفقا لرويترز.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى، قائلا إن "البلاد لن تتحمله".

كان العزل العام السابق العام الماضي، قد نجح إلى احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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