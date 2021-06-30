عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ويندوز 11.. كل ما تريد معرفته عن أهم الوظائف الجديدة

الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق ويندوز 11 الجديد خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي يتضمن العديد من الابتكارات المتطورة.



ومن الوظائف الجديدة والحصرية التي أضافتها شركة مايكروسوفت على ويندوز 11 الجديد، هي قائمة Start جديدة ودمج تطبيقات أندرويد وبرنامج Teams.

وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الوظائف الجديدة بنظام مايكروسوفت ويندوز 11 المرتقب:

مواصفات نظام تشغيل Windows 11

التصميم

يستقر زر ابدأ Start في الركن السفلي الأيسر من الشاشة منذ قيام الشركة الأمريكية بطرح نظام التشغيل ويندوز 95، حتى مع محاولة مايكروسوفت إخفائه في نظام ويندوز 8، والآن قامت الشركة الأمريكية بنقل موضعه إلى منتصف شريط المهام، مع إمكانية تعديل موضعه بشكل لاحق.

وتظهر في قائمة Start حاليا مجموعة من أيقونات البرامج والمستندات ذات الصلة بدلا من مربعات "Live Tiles"، التي ظهرت مع طرح نظام ويندوز 8، وتعمل وظيفة "Snap Layouts" على تقسيم الشاشة إلى نطاقات جاهزة للتطبيقات المختلفة، ويمكن لنظام ويندوز 11 الجديد حفظ مجموعات التطبيقات المختلفة عن طريق وظيفة "Snap Groups".

تطبيقات أندرويد

يتيح نظام مايكروسوفت ويندوز 11 الجديد إمكانية تشغيل تطبيقات أندرويد مثل Tiktok وInstagram على الحواسيب مباشرة؛ حيث تم دمج منصة أمازون لتنزيل تطبيقات أندرويد في متجر ويندوز Windows Store الجديد، وعلى الرغم من تطوير هذه التطبيقات للعمل على معالجات الهواتف الذكية، إلا أن مايكروسوفت تسعى لتشغيل هذه التطبيقات على أجهزة اللاب توب المزودة بنظام ويندوز 11 عن طريق برنامج تحويل من شركة إنتل.

برنامج TEAMS: في ظل تفشي جائحة كورونا ازدادت أهمية برامج دردشة الفيديو، سواء كانت للأغراض التعليمية أو التواصل بين موظفي الشركات، وشهدت هذه الخدمات مثل برنامج Zoom طفرة هائلة في أعداد المستخدمين، ولذلك قامت الشركة الأمريكية بدمج برنامج Teams في نظام التشغيل، بما في ذلك إظهار الأيقونة الخاصة بالبرنامج في شريط المهام.

متطلبات تشغيل ويندوز 11

أكدت الشركة الأمريكية أن متطلبات نظام التشغيل الجديد لا تزال في الحد الأدنى؛ حيث يحتاج نظام ويندوز 11 الجديد إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية أقل من 64 جيجابايت مع معالج ثنائي النوى بسرعة واحد جيجاهرتز على الأقل، علما بأنه يمكن ترقية جميع الحواسيب القديمة، التي ظهرت قبل أربع سنوات، إلى نظام ويندوز 11 الجديد.

الترقية: إلى جانب الحواسيب الجديدة، التي ستأتي مزودة بنظام ويندوز 11 الجديد بشكل مسبق، سيتم ترقية الأجهزة المزودة بنظام ويندوز 10 بشكل مجاني. ومن المقرر طرح الحواسيب الجديدة المزودة بنظام ويندوز 11 مع نهاية العام الجاري، وسيتم إطلاق التحديثات الجديدة مع بداية العام المقبل.