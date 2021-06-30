شكرا لقرائتكم خبر عن هل من يحصل على لقاح «كورونا» يشترط عزله؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية وضع متلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالحجر الصحي.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”،أن متلقي اللقاح لا يعتبر حاملاً للعدوى، مبينة أنه لا توجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فايروس كورونا .

وأشارت إلى أن اللقاح لا يقلل أو يضعف المناعة، بل الهدف منه تحفيز الجسم لتكوين أجسام مضادة وينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الاجراءات الاحترازية العامة.