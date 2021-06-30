مدرسة "طه حسين" الإسرائيلية تحصد المرتبة الأولى في مسابقة عالمية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن المدرسة التي تقع في مدينة سخنين العربية، شمالي إسرائيل، حصدت المرتبة الأولى في مسابقة "الروبوتيكا" العالمية في اليونان.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن هناك مدرسة في البلاد، تحمل اسم عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، تقع في مدينة سخنين العربية، وهي المدرسة التي نجحت في حصد المرتبة الأولى في هذه المسابقة العالمية، التي وقعت في العاصمة اليونانية، أثينا، أمس الإثنين.