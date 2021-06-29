شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة لإنشاء جسر مشاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة لإنشاء جسر مشاة يوم الجمعة المقبل.

وقالت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف، إبتداءً من فجر يوم الجمعة 2 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات استخدام الطريق البديل لحين الانتهاء من إنشاء جسر المشاة.