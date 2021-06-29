شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية والحرارة تسجل 47 في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس غداً الأربعاء، في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.