شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية والحرارة تسجل 47 في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس غداً الأربعاء، في مختلف مناطق المملكة.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.
ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية والحرارة تسجل 47 في هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.