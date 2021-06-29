محكمة التمييز الأردنية تؤيد الإعدام لـ 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الغد"، اليوم الثلاثاء، فإن المحكمة ردت جميع الطعون المقدمة في القضية، مؤيدة ما ورد في قرار محكمة أمن الدولة.

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وفي حكمها، صادقت محكمة التمييز على حكم محكمة أمن الدولة والذي تضمن الإعدام شنقا لستة متهمين.

كما صادقت المحكمة على أحكام بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 - 15 عاما.

وترجع القضية إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما اختطف مجموعة من الجناة الفتى صالح الذي عرف لاحقا بـ"فتى الزرقاء"، بعد خروجه إلى السوق لشراء الخبز.

وعقب اختطافه إلى مكان مهجور، أقدم الجناة على قطع يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم "ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.

وبعد الكشف عن الحادث أطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي نداءات بضرورة توجيه أقسى العقوبات بحق الجناة، بسبب الفعل الوحشي الذي أقدموا عليه، بحق طفل بريء.