أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك السفارة الأمريكية في اليمن، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في رسالة من القائمة بأعمال السفير، كاثي ويستلي.

جاءت رسالة كاثي ويستلي، إثر الهجمات، التي نفذتها جماعة "أنصار الله" في مأرب.

وتابعت: "الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الصاروخي على حي سكني في مأرب، اليوم الثلاثاء"، مشيرة إلى أن الهجوم الذي نفذه مقاتلي "أنصار الله" أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم طفل.

وقالت: "حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن، وتقديم الإغاثة اللازمة للشعب اليمني".

وأوضحت القائمة بأعمال سفير واشنطن لدى اليمن، أنه يجب على "أنصار الله" قبول وقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات.

وقال محمد على الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله"، أمس الاثنين، إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول السلام في اليمن ليس لها هدف سوى الاستهلاك الإعلامي، مؤكدا أنه لا توجد خطوات واقعية تعزز تلك التصريحات".

ويعاني الشعب اليمني من صراع قائم منذ 2015 بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ويدعمها تحالف دولي تقوده السعودية، من جهة، في مواجهة جماعة "أنصار الله"، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ 2014.