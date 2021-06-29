إيران تجري تدريبات "الأمن المستديم" في بحر قزوين

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تقرير لوكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بحرية الجيش الإيراني ستجري تدريبات بحرية عسكرية تحت مسمى "الأمن المستديم"، والتي ستبدأ غدا الأربعاء، وهي المناورات التي سيشارك فيها الوحدات التابعة لها في بحر قزوين.

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وأصدرت العلاقات العامة للجيش الإيراني، اليوم، بيانا أوضحت من خلاله أن مناورات "الأمن المستديم 1400" التي ستجريها القوة البحرية للجيش الإيراني، ستبدأ غدا، بدعوى رفع مستوى الأمن الجماعي في البلاد، فضلا عن نقل رسالة السلام والمحبة.

وأشار البيان العسكري الإيراني إلى أن رسالة المناورات العسكرية تأتي في ظل الطاقات والجهوزية والاقتدار وقوة الاستشراف للجيش الإيراني، وكذلك تقاسم الخبرات مع جيل الشباب.

وفي السياق نفسه، أكد بيان الجيش الإيراني أن وحدات تابعة للدفاع الجوي وطيران الجيش الإيراني ستقوم بعملية تأمين سماء منطقة التدريبات العسكرية عن كثب.

وكان الجيش الإيراني، أكد مؤخرا، أن طهران "تقوم برصد وتقييم جميع تحركات وقدرات العدو القتالية في المنطقة وخارجها". وأشار مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، إلى أن "الحرب مع العدو الاستكباري لم تنته بعد"، منوها إلى "أننا نرصد جميع تحركات العدو".