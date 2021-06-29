وزراء خارجية مجموعة العشرين يدعون إلى زيادة التعاون لحل الأزمات العالمية

دبي - محمود عبدالرازق - BANDER ALGALOUD

وجاء في تقرير لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي انعقد اليوم في مدينة ماتيرا الإيطالية، قد ركز على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية في أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، لنظرائه من أكبر 20 اقتصادا في العالم، أن جائحة كورونا أبرزت الحاجة إلى رد فعل دولي قوي على الطوارئ التي تتعدى الحدود الوطنية.

وتسهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 في المئة من التجارة العالمية، وتمثل 60 في المئة من سكان الكوكب.

ومن بين المشاركين في قمة ماتيرا، وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.

أما وزراء خارجية الصين والبرازيل وأستراليا فآثاروا أن يتابعوا المناقشات عبر وصلة فيديو، بينما أرسلت كل من روسيا وكوريا الجنوبية نائبا للوزير.