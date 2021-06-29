شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: لقاح «جونسون آند جونسون» يصل المملكة قريباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت مجموعة “جونسون آند جونسون”، اليوم الثلاثاء، اتفاقية برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية.

وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال حديثه لقناة “العربية”، إن هذه الاتفاقية تعد الرابعة ضمن اتفاقيات أخرى وقعتها جونسون آند جونسون مع عدة جهات برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، ومنها اتفاقية خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة بالتعاون مع شركة “الدوائية”.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة اليوم تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها، بما يساعد المملكة على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية.

وأكد الوزير أن اللقاح الذي أنتجته “جونسون آند جونسون” سيصل قريباً إلى المملكة، لافتا إلى أن الشركة طورت هذا اللقاح بشكل قياسي، وأن الاتفاقية الموقعة اليوم تتعدى موضوع اللقاح وكورونا.

وأضاف أن الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الشركة تتضمن توقيع مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بشأن الأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، بالإضافة لاتفاقية أخرى لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات، مع شركة ريادية سعودية.