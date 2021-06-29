الجهاد الاسلامي: تفجر الصراع سيتحول وبالا على إسرائيل أقوى من سيف القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة الميادين حوارا مع شهاب، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله أن الشعب الفلسطيني في حالة صراع مفتوح ومستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المقدسيين منهم، نتيجة تحدي البقاء في منازلهم رغم الاعتقالات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بحقهم.

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وأفاد المسؤول بالجهاد الإسلامي بأن أي تفجر للصراع مع إسرائيل سيتحول وبالا عليها، سيكون أشد وأقوى مما جرى في حرب "سيف القدس" الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي جرت الشهر الماضي، مؤكدا استعداد الحركة والمقاومة الفلسطينية لدفع أي ثمن لكسر ما أسماه بـ"شوكة المعتدي الإسرائيلي، لحماية المقدسات".

وشدد داوود شهاب على وجوب بقاء المقدسيين في منازلهم مهما كلفهم من ثمن، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لهدم منازلهم تلك، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يجري في بلدة سلوان بالقدس وكل أحياء مدينة القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي حي سلوان في القدس الشرقية، في أعقاب تنفيذ أمر بهدم مبنى فلسطيني في الحي.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن المواجهات اندلعت بين قوات الشرطة وبلدية القدس الإسرائيلية وسكان حي سلوان الفلسطينيين، خلال تأمين عملية هدم مبنى "غير قانوني" في الحي المذكور.

وتعرضت القوات التي وصلت إلى الموقع للرشق بالحجارة وأصيب شرطيان، لحقت أضرار بثلاث مركبات، كما تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين.

والمبنى الذي تم هدمه هو واحد من بين 17 مبنى فلسطينيا في حي سلوان الذي يقول المقدسيون إنه يتعرض لعملية تهجير واسعة النطاق لسكانه من قبل السلطات الإسرائيلية لصالح المستوطنين.