القاهرة تستعد لإطلاق الدورة الـ52 من معرض الكتاب في ظل كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. ومن المقرر أن يفتتح المعرض غدا رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

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ويستمر المعرض حتى 15 تموز/يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر، إلا أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ستقام كل الأنشطة الثقافية التي عادة ما كانت تصاحب المعرض، افتراضيا، لتجنب الازدحام داخل أروقة المعرض.

كما سيتم حجز بطاقات الدخول إلى المعرض عبر منصة إلكترونية خاصة أطلقتها الوزارة، لحجز البطاقات مجانا، وإقامة الأنشطة الثقافية افتراضيا عبر هذه المنصة.

وتقام الدورة الـ52 من المعرض هذا العام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، على مساحة تقدر بـ40 ألف متر مربع، ويضم 756 جناحا، بمشاركة 1218 ناشرا وجهة رسمية مصرية وأجنبية.

كما يشارك في المعرض 25 دولة، أبرزها العراق والكويت والإمارات والأردن والسعودية واليمن وفلسطين ولبنان والبحرين وسوريا واليابان وكوريا الجنوبية، وصربيا وروسيا واليونان وبريطانيا وإسبانيا، والولايات المتحدة، والسودان وجنوب السودان، وليبيا والغرب وتونس وتونس وإريتريا والصومال.

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ووصفت وزير الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم هذه الدورة من المعرض بـ"الاستثنائية"، وقالت في تصريحات سابقة إن "هدفنا الأساسي هو دعم النشر والناشرين لأن هذه الصناعة عانت على مستوى العالم خلال الظروف الماضية وكادت أن تنهار".

وأضافت الوزيرة "أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري، وهناك الكثير من الإجراءات التي تختص بها وزارة الصحة، وهي تشرف إشراف كامل على العملية الصحية".

وتابعت "أهم شيء أن يتم المعرض بسلام، وأن نتبع الإجراءات الصحية".

كما حددت وزارة الثقافة الطاقة القصوى لدخول المعرض بـ100 ألف شخص في اليوم الواحد، وأوضحت أنه لن يتم السماح بدخول أكثر من هذا العدد"، كما خصصت أماكن للانتظار لمنع التكدس على البوابات ومنع الازدحام داخل المعرض.

في سياق مختلف، أعلنت محافظة القاهرة، أنها خصصت 108 حافلات في في 7 خطوط مختلفة تغطي أغلب مناطق القاهرة لنقل الزوار من وإلى المعرض، إضافة إلى خطوط هيئة النقل العام التي تعبر بالمعرض في خط سيرها.