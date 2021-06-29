وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وقف تمويل إيران لـ "أنصار الله" في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية فقد "التقى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة".