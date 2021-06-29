وسائل إعلام تنفي وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس "اليوم"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "أخبار اليوم" الحكومي عن مصدر مسؤول في منتجع الجونة السياحي شمال مدينة الغردقة، أن أنسي ساويرس توفي مساء الأحد، لكن لم يتم الإعلان عن الوفاة إلا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لترتيب الأوضاع وحتى لا تتأثر البورصة، وهو ما أكده موقع "صدى البلد" نقلا عن مصدر آخر.

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وقال القمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية أنه سيتم إقامة قداس صلاة الجنازة بكنيسة العذراء بالجونة.

وأضاف القمص مينا عزيز، أنه سيترأس قداس صلاة جنازة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا آرميا مدير المركز الثقافي القبطي في القاهرة.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، التي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وتبوأ الراحل منصب الرئيس الفخري وعضو مجلس المديرين في كل من "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وأيضا الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، ورئيس "شركة أوراسكوم للتجارة"، ورئيس مجلس إدارة "مستشفى السلام"، ورئيس "جمعية الشبان المسيحية في مصر"، ورئيس "جمعية رجال الأعمال المصرية الإسكندنافية".