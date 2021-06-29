ما يمليه عليّ حزني .. 

الكويت - هبة التوبجي - لم تكن الكتابة في هذا المقال في مقام الرثاء مع أنني اكتب ما يمليه علي حزني ، رحلت معلمتي وقدوتي ومنارة دربي ، وتركت في قلبي حزنًا عميقاً على فراقها ،رحلت تاركةً وراءها إرثًا لا يقدر بثمن ، ووداعةً اودعتني إياها قررت ألا احتفظ بها لنفسي ، وأن أشاركها مع كل من قرأ هذا المقال كوقفٍ خيري ، لقد ترك رحيل جدتي في نفوسنا ونفوس الكثيرين من الناس حزنًا شديدًا ، فلقد كانت امرأة صابرة حكيمة هادئة في أشد الظروف ، توفي جدي في عمرٍ مبكر موكلًا لها فوق ظروف الحياة مهمة الاعتناء بخمسة بنات وأربعة ابناء جميعهم كانوا شبابًا وأطفالًا إلا أنها لم تكتفِ بالاعتناء بهم فقط بل كانت مثالاً في الاعتناء بالجار واكرام الضيف ومساعدة المحتاجين ، لم تشهد عيني امرأة بمثل صبرها بشوشة تحب المزاح لبقةً تحب التنظيم والترتيب ، لقد علمتني قيمًا وغرست في داخلي مبادئ عميقة لقد عاشت في حقبة صعبةً من الزمن وفي ظروف قاهرة إلا أنها لم تسمح للظروف بإضعاف عزيمتها ، لقد كبر أبناؤها وأحفادها حاملين شهادات جامعية وعاملين في وظائف مرموقة مستقرين ومترابطين ، وها أنا اليوم أحد أحفادها قد منّ الله علي بمرافقتها لسنين عديدة مدركًا عطاءها وصبرها وحكمتها ومواقفها مع الكثير من الناس ، لم تكن تكتب ولا تقرأ ولكنها أشارت لي يومًا وقالت اكتب فكتبت من حكمها وأمثالها ما يكفي لتعلم أعمق الدروس والعبر ، لقد اهدتني حجتي وضالتي فقالت ( بالكلام اللين تأخذ الحق البين ) وكانت لينه في كلامها قويةً في حجتها وفي بيانها ، رأت اليأس يومًا يعلو محياي فقالت: ( من لا يصيده في شبابه ما صاده والعمر شايب ) ، لم تقف دروسها حتى بعد وفاتها فقد رأيت بعيني ذكر المعزين لها بأفضالها ومواقفها مع الكثير من الناس لقد تكرر على مسامعي جملة ( رحمها الله كانت أمًا للجميع ) وآخرون قالوا ( رحمها الله كانت جارة طيبه ) تعلمت منها الإحسان للناس واحترام خصوصية الآخرين والاهتمام بالجار وتلمس حوائج الناس ومساعدتهم ، دروسٌ ودروس لن يسعَ المقال لذكرها مع أن المقام مقامها ، إنها معلمتي دوله بنت محمد المتحمي رحمك الله يا أماه ورحم الله جميع موتى المسلمين ، لم يكن الغرض من كتابة هذا المقال إلا استشعارًا لهذه السيرة العطرة التي عايشتها عن قرب ، وتعلمت منها الكثير لقد كان لكثيرٍ من الذين سبقونا من أهلنا أفضالٌ علينا كثيره ، لقد زرعوا بذرتنا حتى أصبحت قطوفنا دانية ، لم تكن الحياة ميسرةً لهم كم هي لنا الآن ، ولكنهم سعوا في تنشئة أجيالًا على قيم عادلة وفطرٍ سليمة ، ورحلوا بقلوبٍ طاهرة ونوايًا طيبة آن لنا أن نستشعرها ونعمل بها لنصنع سلامًا لأنفسنا وأنفس من يعيشون معنا بعد رحيلنا ونكون امتدادًا لمن سبقونا بالحسنى .

كتبه: راكان عازب