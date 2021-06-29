الكويت - هبة التوبجي - لعلكم شاهدتم هاشتاق مشاهير الفلس الذين اليوم يروجون للسياحة بأوكرانيا بعدما كانت تركيا محطتهم المفضلة، تلك العينة من المجتمع باتت تتظاهر بأنها تمثل المجتمع وباتت فئة من الناس تنظر إليها على أنها قدوة وهنا مكمن الخلل، لولا التقنية الحديثة لما أصبحت تلك الفئة تلعب بالمال فقد صنعها المجتمع بضغطة زر، هناك تقليد ومحاكاة لها، وكل ما تقدمه عبارة عن اعلانات وإحداث يومية جلها يخرج عن حدود الأدب، لسنا ضد الحريات لكن إذا تحولت تلك الحرية لمعول هدم لتماسك الأسر وللقيم فإن الإنسان السوي يقف ضد تلك الحرية ويقاومها لأنها كارثة على المدى البعيد، صناعة المشاهير صناعة يقوم عليها الجهلاء والفارغين والمهووسين بمخالفة السائد أيضاً المشاهير عبارة عن مخالفين للسائد فارغين وحمقى بإستثناء قلة قليله منهم، سؤال يتبادر إلى ذهن كل عاقل ماذا قدم المشاهير للمجتمع من فوائد؟

لم يقدموا أي مفيد اعلانات لسلع مغشوشة، وسذاجة واستعراض للغنى وتسجيل مواقف وإحداث يومية خاصة ونشرها للعلن لجمع أكبر عدد من المشاهدات بلا حياء أو وازع…

أعتقد أننا اقتربنا من تحول المجتمع من مجتمع به نسبة ذكاء إلى مجتمع ساذج فقد صنع المجتمع من الحمقى مشاهير وهذه تحسب على المجتمع لا له فلماذا ذلك!

هل غابت القدوات عن المشهد أم أن جيل سبيستون لم يعد يهتم بالقدوة أو بالأصح لا يعرف مامعنى قدوة.

صغيراً وكبيراً ذكراً كان أم أنثى يقضي جل وقته في مشاهدة حمقى لم يقدموا شيئاً مفيداً للمجتمع وهذه كارثة ستكون عواقبها وخيمة في المدى القريب.

أعتقد كغيري أننا بحاجة لتقنين ظاهرة المشاهير التي بدأت تتسع فتلك ظاهرة غير صحية ابداً خصوصاً وأن ما تقدمه لا يزيد الطين إلا بله، فهل هناك من يعلق جرس الإنذار ويقول كفى سذاجة ولغة هابطة وترويج لسلع مغشوشة وإعلان لسياحة خارجية بطريقةِ لا تخلو من الإيحاءات الخادشة للحياء!

كتبه

رياض عبدالله الزهراني