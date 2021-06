ألمانيا تخصص 225 مليون يورو لدعم العراق وسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماس لشبكة رووداو العراقية الكردية، بعد يوم من الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما أمس الإثنين.

وقال ماس إن ألمانيا خصصت مبلغ 150 مليون يورو (حوالي 179 مليون دولار) للعراق و75 مليون يورو (نحو 89 مليون دولار) لسوريا.

