شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة يوليو.. إليك رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ44، لدفعة شهر يوليو 2021م.
وأشار البرنامج، عبر حسابه على تويتر، إلى أنّه يمكن التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونيةاضغط هنا.
وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن أمس عن حصوله على شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS)، ويعتبر هذا الاعتماد معيار معترف به دوليًا يضمن تلبية احتياجات المستفيدين من خلال نظام فعال لإدارة وحماية المعلومات الخاصة بهم من خلال ضمان جودة التعامل مع البيانات.
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