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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت 3 أشهر إضافية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأوضح البنك المركزي، أنه يتم تحديد المنشآات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر هذه المننشآت من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي مازالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
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