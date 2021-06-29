الشرطة الألمانية تكتشف رجلا تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاما دون رخصة قيادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكتشفت الشرطة الألمانية رجلا تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاما دون رخصة قيادة.



وأوضحت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، أنها قامت بتفتيش الرجل الذي تجاوز حدود السرعة، لتكتشف أنه لا يملك رخصة قيادة سارية منذ أكثر من 3 عقود.

وأضافت الشرطة أن الرجل (69 عاما) فقد رخصة القيادة في عام 1987، ومنذ ذلك الحين يقود السيارة دون رخصة.

وبعد تفتيش الرجل في مدينة شتامباخ بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، تمت إقامة دعوى ضده بتهمة القيادة بدون رخصة.