مشاهد تظهر مهارة قوات الدفاع الجوي المصرية واستعدادها للتهديدات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي؛ احتفالاً بمرور واحد وخمسين عاماً على بناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1970، الذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي.

وقال القائد العسكري إن مقاتلي الدفاع الجوي "مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلما وحربا ما دام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية".

ووجّه التحية لرجال الدفاع الجوي "حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابضين في ربوع وحدود مصر الحبيبة، مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غال ونفيس لتظل قوات الدفاع الجوي الدرع الواقي الذي يحفظ لسماء مصر هيبتها وقدسيتها".

وشدد حجازي على أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري.