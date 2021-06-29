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مصدر: مقتل "أبو درع" القيادي السابق بـ"جيش المهدي" إثر اشتباكات في بغداد

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قوة من مكافحة الإجرام في الكرادة اشتبكت مع القيادي السابق في جيش المهدي، نصير أبو درع، في شارع الضغط في حي الرسالة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن إصابته بجروح، نُقل على أثرها إلى مستشفى اليرموك حيث لقي حتفه متأثرا بإصابته بعدة إطلاقات نارية.

ونوه إلى أن ملاحقة القيادي السابق، من قبل القوة الأمنية لاعتقاله وفقا لأوامر أمنية لارتكابه أفعالا "لم يكشفها المصدر".

الجدير بالذكر، أن الجيش المهدي أحد الفصائل المسلحة التي تأسست من قبل زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر، لمقاومة القوات الأمريكية التي اجتاحت العراق لإسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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