السيد نصرالله التقى هنية وأكدا عمق العلاقة بين حزب الله وحماس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للحزب استعرض السيد نصر الله وهنية، معركة "سيف ​القدس​" وأسبابها ومجرياتها ونتائجها ​فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن ​المقاومة​ في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النّصر الكبير، وتوظيف وتنظيم كلّ الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النّصر الحاسم والنّهائي.

وقد تم تأكيد "عمق العلاقة القائمة بين "حزب الله" و"حماس"، وموقعها الأساسي في هذا المحور وفي هذه المعركة الحاسمة"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".

هذا واستهل رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس"، إسماعيل هنية، زيارته إلى بيروت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، في بعبدا.

وشدّد هنيّة في كلمة له بعد اللقاء، على التمسك بحق العودة ورفض التوطين أو الوطن البديل. مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يقيم في لبنان كضيف إلى حين عودته إلى وطنه، وأن الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية عنصر استقرار وأمن للبنان.

وأكد هنيّة على أن "القدس تبقى محور الصراع مع الاحتلال وأن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للتحرير، وأن وحدة الشعب الفلسطيني هي ركن أساس من أجل إنجاز هذا التحرير".