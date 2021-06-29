مصر تتلقى ملايين الجرعات من لقاح جونسون في بداية يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار تاج الدين إلى أن مصر تتلقى اللقاح المصنع في جنوب أفريقيا، بعدما تم الاتفاق على أن يتم توريد إنتاج مصنع جنوب أفريقيا من لقاح جونسون إلى القارة الأفريقية أولا، حسب موقع مصراوي المحلي.

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وتابع تاج الدين أن مصر أجرت مفاوضات عديدة لتوفير اللقاحات للشعب المصري، سواء جونسون أو أسترازينيكا أو اللقاح الروسي.

وتحصل مصر على كمية قدرها 26.6 مليون جرعة من جونسون، مقابل 7.50 دولار للواحدة.

ويختلف لقاح جونسون عن اللقاحات الأخرى في أن جرعته تأخذ لمرة واحدة فقط.

وحسب وكالة "رويترز"، سجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة، وذلك مقارنة مع 389 إصابة و30 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 280770 من ضمنهم 210482 حالة تم شفاؤها، و16125 حالة وفاة".