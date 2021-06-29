شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان: قطع الطرقات لا يعبر عن اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الاعمال فى لبنان حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم ؛ إنى أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة. وفق بيان صحفى.

أضاف دياب؛ أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية.

وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن هناك فرق بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس.

واختتم أن الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض.

وعلى صعيد متصل، كانت جمعية مصارف لبنان قد قررت إغلاق جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم الثلاثاء تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له البنك وموظفوه بمقـر الإدارة العامة في منطقة الحمرا على يد مجموعة من أعضاء إحدى الجمعيات.

وأدانت جمعية المصارف في بيان لها الاعتداء وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبعملائه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة.

كما شجبت الجمعية أعمال التخريب والتلف التي طالت ملفات البنك على أيدي المعتدين، متمنيا الشفاء العاجل للموظفين المصابين في المستشفيات.

وطالبت الجمعية الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذا للقوانين، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وعملائه.

كان العشرات من أعضاء إحدى الجمعيات بلبنان قد تجمهروا أمام المقر الرئيسي للبنك اللبناني السويسري بمنطقة الحمرا ببيروت احتجاجا على قيام البنك بغلق حساب مصرفي للجمعية، كما قام البعض باقتحام مقر البنك والاعتداء على عدد من الموظفين.

ورد البنك ببيان رسمي أكد فيه أنه أغلق الحساب لإحدى الجمعيات التزاما بتعميم لمصرف لبنان المركزي، كما أصدر القضاء حكما برفض الدعوى التي رفعتها الجميعة لفتح الحساب.

وأضاف البنك أن اليوم حضر للبنك حوال 100 شخصا تابعين للجمعية بنين واحتلوا مبنى الإدارة العامة للمصرف وأعتدوا على الموظفين بالضرب مما أسفر عن إصابة 3 منهم بجروح، كما أجبروا مدراء البنك تحت ضغط الضرب والعنف إلى إجراء تحاويل نقدية إلى تركيا.