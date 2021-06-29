شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبى يلتقى مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبى الدكتور سلامة الغويل، مع مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور فضيل محمد الأمين بديوان الوزارة، حيث تناول الاجتماع دور المجلس ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في الشأن الاقتصادى، ودراسة تفعيل لوائح القانون التجاري 23-2010 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وتشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح.

وقال مكتب الإعلام لوزير الدولة للشئون الاقتصادية في بيان صحفى إن اللقاء تطرق للبحث في تطبيق الحوكمة بشقيها الإداري والإلكترونى في المؤسسات العامة، وكيفية إعادة هيكلية المجلس الوطني وإمكانية تشكيل إدارة تتوافق مع المرحلة القادمة.

وأشاد الوزير الليبى بدور المجلس الذى يقوم به في دوراته التدريبية في مجال إعداد القيادات الإدارية للمؤسسات العامة.