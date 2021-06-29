شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق التصنيف العربى للجامعات وتتعهد بجعله فى مصاف التصنيفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ثقتها في أن التصنيف العربي للجامعات سيتخذ مكانةً مرموقة وسط التصنيفات الأخرى في غضون سنوات، وتعهدت بتنسيق الجهود الملائمة لنجاحه ووضعه في مصاف التصنيفات العالمية .

جاء ذلك في كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في اجتماع اطلاق مشروع التصنيف العربي للجامعات وزعتها الجامعة العربية اليوم .

وقالت إن التصنيف العربي للجامعات يُراعي خصوصياتنا العربية ويُراعي ظروف جامعاتنا وثقافتنا ورؤيتنا العربية ... وهو تصنيف عربي يشق طريقه وسط التصنيفات الإقليمية والدولية، ويتفرد بوجود مؤشر اقترحته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول " نسبة مشاركة المؤسسة التعليمية في الخدمة المجتمعية والإنسانية ".

وأعربت عن ثقتها بأنه في غضون سنوات سيتخذ هذا التصنيف مكانةً مرموقة وسط التصنيفات الأخرى ... وقالت "نحن لم ننفصل عن الواقع ولم ننغلق على أنفسنا " .

وأضافت "لقد قمنا بدراسة كافة التصنيفات وحددنا السلبيات والإيجابيات والفرص وقمنا بوضع هذا التصنيف ونحن ندرك ان الجامعات تشهد تحديات كثيرة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها عدد من الدول العربية وازدياد المنافسة المحلية والإقليمية ومتطلبات سوق العمل، فقد كان لزاماً علينا ان نعمل جميعاً على إيلاء اهتمام لمنظومة التعليم العالي والبحث العمي وعلى رأسها جامعاتنا العربية لتكون منارة علم وبحث تواكب التغيرات البحثيىة والدولية وفق احتياجات المجتمع .

ووجهت الشكر لوزارة التعليم العالي بالعراق على طرحها مبادرة التصنيف العربي للجامعات واستضافتها لورشة العمل الأولى في شهر سبتمبر 2018 بالعاصمة بغداد لوضع الإطار العام ومعايير التصنيف الأولية، والذي اعتمد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب وثيقته النهائية خلال الدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، باستضافة من مصر ديسمبر 2019، وتضمنت وثيقة التصنيف المُعتمدة تكليف اللجنة الثلاثية (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية– المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – اتحاد الجامعات العربية) بوضع خطة تنفيذية للتصنيف خلال عام 2020، وقد قمُنا بما كلفتمونا به وتم تعميم الخطة التنفيذية خلال شهر أكتوبر 2020 .

ودعت وزراء التعليم العالي العرب لدعم مشروع التصنيف ووضعه موضع التنفيذ، كما دعت الجامعات العربية للمشاركة في هذا التصنيف وتقديم الاهتمام اللازم له، مشيرة إلى ان هذا المشروع الوليد الذي لن ينمو ويترعرع إلا باهتمامنا جميعاً.

واعربت عن بالغ الشكر والتقدير لشركاء الجامعة العربية في هذا الملف في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعلى رأسهم الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام وفريق عمله، واتحاد الجامعات العربية وعلى رأسهم الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام وفريق عمله، على كل ما قدموه لإنجاح هذا المشروع.

وشارك في فعالية الإطلاق عبر الفيديو كونفرانس الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات باعتبار ان مصر الرئاسة الحالية للدورة (17) لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، و السيدة آمال سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية والدكتور خالد أحمد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني اليمني و الدكتور محمد كمال ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.