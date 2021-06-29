وزير خارجية إسرائيل في الإمارات: نصنع التاريخ... شكرا على الترحيب الحار... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في أول تعليق لـ "لابيد" لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال لابيد في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرا على الترحيب الحار".

وكان في استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ. ونشر لابيد صورا تجمعه بالصايغ عقب وصوله إلى العاصمة الإماراتية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الهدف الرسمي للزيارة هو افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقنصلية تل أبيب في دبي.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما سيوقع اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع الجانب الإماراتي، وفق القناة نفسها.

ولابيد هو أول وزير في الحكومة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام الماضي، لكن يتم تنسيق زيارات إضافية

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، منتصف سيتمبر/ايلول 2020، اتفاقي تطبيع في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.