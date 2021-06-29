السفارة الفلسطينية في لبنان تدين الاعتداء على صحفي "سبوتنيك"

دبي - محمود عبدالرازق - قال ممثل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم على مراسل "سبوتنيك" حادث غير مقبول، بغض النظر عمن ارتكب ذلك الفعل.

كما أعرب ممثل السفارة عن رغبته في التعرف على مراسل "سبوتنيك"، ودعاه للسفارة للاعتذار منه شخصيا على الحادث الذي حصل خلال التجمع المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وكان قد اعتدى مؤيدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان عبد القادر الباي خلال تغطيته تظاهرة لهم، يوم أمس.

وقال المتحدث باسم الدائرة السياسية لحركة فتح في لبنان، محمود سعيد، لوكالة "سبوتنيك"، إن قيادة حركة فتح ستتخذ إجراءات للتحقيق في الاعتداء على مراسل "سبوتنيك" عبد القادر الباي بالقرب من السفارة الفلسطينية في بيروت يوم الاثنين.

وقال سعيد: "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات حول هذه القضية. أحتاج إلى 30 دقيقة لأحصل على معلومات. لكننا في البداية ندعم حرية وسائل الإعلام وضد أي مضايقة للصحفيين. ما حدث غير مقبول على الإطلاق. من الضروري فهم ما حدث ومعرفة ما إذا كان هؤلاء مننا أو لا".