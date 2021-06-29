اخبار الخليج

الداخلية العراقية تعلن القبض على إرهابى يجمع المعلومات لداعش فى كركوك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن القبض على إرهابى يجمع المعلومات لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابى يجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك.

وأضافت وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه " من خلال العمل الاستخباري والفني، تمكنت قواتنا من القبض على إرهابي في محافظة كركوك، لقيامه بجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية وتقديمها لتنظيم داعش لاستخدامها في شن عمليات إرهابية ، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لهذا التنظيم " .

وأشارت الوكالة إلى أن العملية جرت بعد مراقبة مستمرة من قبل عناصر الاستخبارات لتحديد أماكن تواجد الهدف.
 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا