الداخلية العراقية تعلن القبض على إرهابى يجمع المعلومات لداعش فى كركوك

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابى يجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك.

وأضافت وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه " من خلال العمل الاستخباري والفني، تمكنت قواتنا من القبض على إرهابي في محافظة كركوك، لقيامه بجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية وتقديمها لتنظيم داعش لاستخدامها في شن عمليات إرهابية ، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لهذا التنظيم " .

وأشارت الوكالة إلى أن العملية جرت بعد مراقبة مستمرة من قبل عناصر الاستخبارات لتحديد أماكن تواجد الهدف.

