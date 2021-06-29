شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. حادث مروع لمواطن بسبب الانشغال بالجوال أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مواطن مقطع فيديو لسيارته بعدما وقع له حادث على طريق سريع بسبب انشغاله بالجوال.

وأظهر الفيديو مدى التلفيات التي حلت بالمركبة، حيث ظهرت محطمة تماماً جراء الحادث، فيما أوضح صاحبها أن كل هذا حدث بسبب انشغاله 5 ثوانٍ فقط بالجوال.

وقال المواطن: إنه تحدث في الجوال وفقد انتباه لمدة 5 ثوان فقط فوقع الحادث واصطدم بمؤخرة شاحنة، داعياً للحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة.