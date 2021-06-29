شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة مناطق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ، الدكتور ‏عبدالله ‏المسند، أن تشهد بعض أنحاء المملكة، اليوم الثلاثاء، ‏حالة ‏مطرية جنوبية غربية فوق مرتفعات السروات، وتشمل ‏أجزاء من ‏مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.‏

وأشار المسند إلى احتمالية مواصلة رياح البوارح سكونها اليوم الثلاثاء، ‏لافتًا إلى أن هذا السكون قد يستمر لبضعة أيام مقبلة.‏

وأوضح أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر ‏اليوم، ‏كانت في أبها 17.5 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، ‏وكانت ‏أعلاها 34.7 درجة مئوية في المدينة المنورة.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).