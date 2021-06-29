نصف مراهقي مومباي لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول هندي كبير، الإثنين، إن نصف المراهقين دون سن الـ18 في مومباي تعرضوا لفيروس كورونا وطوروا أجساماً مضادة مما يعزز الأمل في تكوين حماية من "كوفيد-19" بين أفراد تلك الفئة العمرية.



والأرقام مستقاة من مسح أجرته الحكومة في عاصمة الهند المالية في الفترة بين أبريل/نيسان ومنتصف يونيو/حزيران، حين كانت البلاد في ذروة موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا أودت بحياة الآلاف.

وقال سوريش كاكاني، مفوض مجلس مومباي الذي أشرف على المسح: "هذه أنباء سارة لأنها تظهر أن نصف السكان تحت الـ18 لديهم حماية من كوفيد-19".

وأوضح أن نحو 1.5 مليون من سكان مومباي البالغ عددهم 12.8 مليون نسمة دون سن الـ18، ولم يحصل أي منهم على اللقاحات الواقية من الفيروس.

وأضاف أن مومباي ستكرر المسح كل ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، الإثنين، أن الهند سجلت 46148 إصابة جديدة بكورونا و979 وفاة جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت الهند إجمالاً 30.27 مليون حالة إصابة و396730 وفاة منذ بدء الجائحة.