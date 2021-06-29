في يوليو.. بريطانيا تتحرر من "قيود كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد، الإثنين، في أول خطاب له أمام البرلمان بعد توليه الحقيبة أن الحكومة البريطانية عازمة على رفع كافة القيود الرامية لاحتواء كورونا بإنجلترا في 19 يوليو/تموز.



وقال للنواب: "لا نرى مبرراً لإبقائها إلى ما بعد 19 يوليو/تموز"، في وقت يسعى لتحسين استجابة الحكومة للوباء بعد استقالة سلفه مات هانكوك السبت.

وبدا جاويد، الذي شغل في السابق منصبي وزير الداخلية والمالية، أقل حذراً بشكل لافت من هانكوك فيما يتعلق برفع القيود، بعدما تم تأجيل المرحلة الأخيرة.

وقال: "لا يوجد تاريخ نختاره يأتي من دون أي مخاطر لجهة كوفيد لأننا ندرك تماماً أنه لا يمكننا القضاء عليه بكل بساطة، علينا أن نتعلم التعايش معه".

وأضاف: "نعرف أيضاً أن الناس والأعمال والتجارية بحاجة إلى اليقين، لذا أريد أن تكون كل خطوة غير قابلة للتراجع عنها، يجب أن تنتهي القيود المفروضة على حريتنا"

وتابع: "بالنسبة إلي، لا يعد تاريخ 19 يوليو/تموز نهاية الخط فحسب، بل بداية رحلة جديدة لبلدنا".

وكانت بريطانيا بين الدول الأكثر تضرراً جرّاء الوباء، إذ سجّلت نحو 128 ألف وفاة منذ تفشيه.

ورغم بدء رفع تدابير الإغلاق الصارمة منذ مارس/آذار، إلا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجبر على تأجيل تخفيف كافة القيود الذي كان مقرراً في 21 يونيو/حزيران.

وازداد القلق بشأن ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة "دلتا" التي تم رصدها أول مرة في الهند، رغم تلقي نحو ثلثي البالغين في المملكة المتحدة كامل جرعات اللقاحات.

وأشار جاويد إلى أن المتحورة دلتا وراء 95% من كافة الإصابات.

وتم تسجيل نحو 22868 إصابة جديدة بالفيروس، الإثنين، وفق آخر الأرقام الحكومية، مقارنة بـ14623 الأحد.