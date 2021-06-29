اعتقال إرهابي خطير بتنظيم "داعش" في كركوك شمالي العراق...صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، بتمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة من القبض على إرهابي في محافظة كركوك، شمالي البلاد، لقيامه بجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية وإعطائها لعصابات "داعش" الإرهابي لاستخدامها بعملياتهم الإرهابية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لهذه العصابات.

وأكدت الداخلية، أن العملية تمت من خلال العمل الاستخباري والفني، حيث جرت بعد مراقبة مستمرة وزرع المصادر الاستخبارية لتحديد أماكن تواجد الهدف، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا.

وتمكنت قوات من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين، من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه يوم أمس، أن قوة من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع، شرعت بتنفيذ واجب بالاشتراك مع قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية سعدية الشط شرقي البلاد، وتمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث قام هذا الإرهابي برمي إطلاقات نار على القوة المنفذة بواسطة مسدس، ورغم المقاومة قامت القوة بمشاغلته وإلقاء القبض عليه دون خسائر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي احتل نحو ثلث البلاد.