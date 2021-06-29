نصائح مهمة لكبار السن للعناية بالشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تحتاج بشرة كبار السن إلى عناية خاصة، نظرا لأنها تكون حساسة للغاية وتصبح أكثر نحافة كما أنها غالبا ما تكون جافة وأكثر عرضة للتشقق.



وللعناية السليمة بالبشرة في الكِبر، ينصح مركز الجودة الألماني في الرعاية الصحية باستعمال مستحضرات العناية اللطيفة، التي تصون البشرة، مثل المستحضرات الخالية من الصابون، في حين تعمل المستحضرات الغنية بالزيوت والدهون على ترطيب البشرة وتقوية وظيفة الحماية الطبيعية بالبشرة.

ومع البشرة الجافة والنحيفة ينبغي استعمال المستحضرات الغنية باليوريا أو الجليسرين أو حمض اللبنيك؛ حيث تعمل هذه المواد الفعالة على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا.