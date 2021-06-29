شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 182 مليوناً و198 ألفاً و901 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعاني العالم من جائحة فيروس كورونا وسلالاته وأحدثها المتحور الهندي "دلتا"، حيث حصد الفيروس أرواح قرابة 4 ملايين شخص في 210 دول.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 182 مليوناً و198 ألفاً و901 حالة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و945 ألفاً و633 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 166 مليوناً و761 ألفاً و611 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 37566 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.31 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 907 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 397637 منذ بدء الجائحة.

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، زيادة طفيفة في حالات كوفيد-19 المكتسبة محليا في حين شدد المسؤولون القيود لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى في عدة مناطق أخرى.

وارتفعت الحالات المرتبطة بسلالة دلتا في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز إلى ما يقرب من 150 حالة، وأدت المخاوف من أن تتسبب السلالة في حدوث تفش كبير إلى فرض إجراءات العزل العام في 3 مدن رئيسية وبعض أشكال القيود في عدة مدن أخرى وهو ما يؤثر على أكثر من 20 مليون أسترالي أو نحو 80% من السكان.

ودخلت بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية في عزل عام لمدة 4 أيام اعتبارا من الثلاثاء لتنضم إلى سيدني وداروين.

وستفرض كوينزلاند العزل العام لمدة 3 أيام في العاصمة بريسبان وبعض المناطق المجاورة اعتبارا من مساء اليوم.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا باواشتشوك "الخطر حقيقي ويتعين علينا التحرك سريعا والعمل بجدية".

وتخضع سيدني التي يقطنها خمس سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لعزل عام لمدة أسبوعين حتى 9 يوليو/ تموز في حين تم تمديد إجراءات العزل في مدينة داروين الشمالية لمدة 72 ساعة أخرى حتى يوم الجمعة. وتفرض السلطات قيودا صارمة في أماكن أخرى تتمثل في الإلزام باستخدام الكمامات والحد من التجمعات.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و727333 بعد تسجيل 404 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90819 بعد تسجيل 57 وفاة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 21 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 30 ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91771 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 27804 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولا من 33704 حالات في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 618 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 نزولا من 739 في اليوم السابق.