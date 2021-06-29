اعتماد حصرية دخول عدد من الأماكن العامة في أبوظبي على المطعمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.



ويشمل القرار، بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات).

ويبدأ العمل بالقرار من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، ولا ينطبق القرار على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة التي تُظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.