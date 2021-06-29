إيران تنتقذ قرارا بشأن إسرائيل و"التحالف العربي" بقيادة السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HASSAN AMMAR

وأعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والاشتباكات المسلحة"، عن قلقه من استمرار العنف وانتهاك حقوق الأطفال في الاشتباكات المسلحة، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الحالات وقع في دول الجوار، من أفغانستان حتى اليمن وفلسطين، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية".

وتابع أن "منظمة الأمم المتحدة أكدت مصرع وإصابة 194 طفلا في اليمن عام 2020، من قبل قوات ما يسمى بالتحالف الداعم للشرعية في اليمن (التحالف العربي) والذي جاء في التقرير السنوي للأمين العام أيضا.

وأشار إلى أنه "في 22 يونيو/ حزيران الجاري، شهد اليمن تظاهرة للأطفال في أنحاء البلاد والذي ذكر خلاله أنه على مدى أكثر من 6 أعوام منذ بدء هجمات التحالف استشهد أكثر من 3500 طفل يمني وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين وتيتم الآلاف وتشرد الملايين من ديارهم".

وأردف أنه "رغم ذلك فإن الانتهاكات الأكثر منهجية وتعسفا لحقوق الأطفال في الشرق الأوسط تجري من قبل الكيان الإسرائيلي، وفق التقرير السنوي للمدير العام"، مشيرا إلى "1031 حالة عنف ضد 340 طفلا فلسطينيا من ضمنها مصرع 11 وإصابة 324 بالإعاقة واعتقال 361 آخرين إضافة إلى 30 هجوما على المدارس والمستشفيات من قبل القوات الإسرائيلية".

واعتبر تخت روانجي، أن "هذه الممارسات الوحشية هي مثال لإبادة النسل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي تنتهك المبادئ الدولية الأساسية وتتبعها مسؤولية دولية على الكيان الإسرائيلي تجاه هذه الجرائم لذا يجب محاكمة مسؤولي هذا الكيان لارتكابهم مثل هذه الجرائم الشنيعة".