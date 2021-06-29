الجزائر... تمديد عمل الدورة البرلمانية الحالية إلى تاريخ لاحق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء أمس الاثنين، إن القرار بتمديد أجل الدورة البرلمانية العادية 2020/ 2021 جاء عملا بالدستور وبناء على طلب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

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واتخذ القرار حتى يتسنى تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجديد، بحسب الوكالة.

وتجري التكتلات والأحزاب البرلمانية في الجزائر مشاورات في الوقت الراهن بشأن رئاسة البرلمان.

والسبت الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون، بدأ مشاورات سياسية مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعة الأخيرة من أجل عملية تشكيل حكومة جديدة.

والخميس الماضي، تقدم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد باستقالة حكومته لرئيس البلاد، وفقا لأحكام المادة 113 من الدستور، بعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان المجلس الدستوري في الجزائر العاصمة النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الجاري، وشهدت تغييرات طفيفة في عدد المقاعد المخصصة لكل حزب.