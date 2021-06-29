شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: ضرباتنا الجوية على سوريا والعراق "رسالة ردع قوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، الضربات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية في سوريا والعراق، "رسالة ردع قوية".

وقال بلينكن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إن واشنطن اتخذت إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة، يهدف للحد من مخاطر التصعيد ومنع أي هجمات أخرى في المستقبل .

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أدان - أمس - الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.